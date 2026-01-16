Денис Шмигаль, скриншот видео

Україна забезпечена пальним, запасів є на понад 20 днів.

Про це сьогодні, 16 січня, під час години запитань до уряду у Верховної Ради заявив віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, ситуація з пальним (дизель, бензин) на контролі, імпорт продовжується.

Україна забезпечна повністю пальним. Запасів 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні, — наголосив він.

Шмигаль зазначив, що більш детально розповісти щодо запасів пального та їх розподілу він не може, оскільки ця інформація є чутливою — ворог звертає на неї увагу і максимально намагається знищити запаси й склади з пальним.

Він додав, що ціни на пальне в Україні залежать від кон’юнктури на світовому ринку.

Ціни на пальне, вони ринкові, вони, вони звісно, коливаються в залежності від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, пальне в європейських країнах. Україна навіть сьогодні, в час війни, залишається ринковою економікою, і це важливо — це ті цінності, за які ми боремося, — зазначив він.

Тож, зазначив Шмигаль, очевидно, що ціни на пальне коливатимуться — зростати і знижуватися.