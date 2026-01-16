Новости
ВСУ поразили склад боеприпасов россиян. Фото: Генштаб

Силы обороны поразили склад боеприпасов на оккупированном Запорожье

Сили оборони України уразили склад боєприпасів на окупованому Запоріжжі.

У ніч на 16 січня українські військові завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії міста Приморськ, що на тимчасово окупованій території Запорізької області. Влучання в ціль було зафіксоване, масштаби збитків наразі уточнюються. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

У Генштабі також уточнили результати удару по підприємству «Атлант Аеро» в місті Таганрог Ростовської області РФ. На цьому об'єкті був пошкоджений цех кінцевого складання БпЛА, два виробничі цехи, а також адміністративні будівля заводу.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня було завдано удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» в місті Таганрог Ростовської області, яке здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до безпілотників «Оріон».

