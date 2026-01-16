ТЦКшники в Одессе похитили мужчину и требовали 6 тыс. дол. выкупа. Фото: прокуратура

ТЦК в Одесі викрадало чоловіків й вимагало від них викуп.

У четвер ввечері, 15 січня, прокуратура спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. Ці зловмисники викрали чоловіка у Київському районі міста й посадили в бус. Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

ТЦКшники, застосовуючи фізичну силу, утримували заручника в мікроавтобусі й кілька годин возили містом. Увесь цей час військкоми вимагали від чоловіка 6 тис. дол. У разі сплати вони обіцяли не доставляти того до ТЦК.

Усіх причетних до викрадення вже затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Київська окружна прокуратура Одеси здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, співробітник районного ТЦК в Миколаївській області отримав від ДБР підозру, бо бив військовозобов’язаних під час проведення мобілізації. На зловмисника надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії ТЦКшників під час перевірок військово-облікових документів.