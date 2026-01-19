Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ возле Покровска. Фото:

Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ біля Покровська на Донеччини.

Наразі оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ситуація у районі агломерації Покровськ-Мирноград Сирський є «виснажливим протистоянням». Щоденно тут відбувається близько 50 боїв. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 січня повідомив у соцмережах.

Окупанти підтягують підкріплення під Покровськ та шукають можливості, щоб прорвати українську оборону. Ворог проводить як масовані штурми, так і здійснює приховане просування малими групами піхоти.

Українське командування вже визначило пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на Покровському напрямку. Головне — це підвищити стійкість оборони, налагодити безперервну логістику й забезпечити ефективність вогневого ураження.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ зірвали підготовку російських окупантів до штурмових дій у районі Покровська. Розвідка зафіксувала ротацію ворога та концентрацію сил для наступу й після цього по позиціях окупантів Сили оборони застосували реактивну артилерію «Град». Внаслідок ударів була знищена легка техніка, а також уражена живу силу окупантів.