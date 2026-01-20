Украина получила от Италии первые 39 мощных промышленных котлов. Скриншот

Україна отримала промислові котли від уряду Італіїї.

Вже надійшло 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт. У пакет допомоги увійшли модульні та водогрійні котли разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами. Загальна вага цієї партії становить понад 109 т, а оціночна вартість гуманітарної допомоги — 835,5 тис. євро. Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба 20 січня повідомив у Facebook.

Першими допомогу отримають прифронтові області. А найближчими днями Україна отримає від італійців наступні партії.

Міністр поінформував, що загалом Італія погодила передачу 78 одиниць теплотехнічного обладнання із сумарною потужністю 116 МВт. Ці котли можуть працювати як основні або резервні джерела тепла для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об'єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.

Такі рішення дозволяють посилювати теплопостачання, закривати аварійні потреби після обстрілів і зменшувати вразливість громад у зимовий період, — написав Кулеба.

Нагадаємо, у грудні минулого року Німеччина виділила Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро. Ці німецькі гроші повинні піти на інвестиції у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.