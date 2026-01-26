В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n211662-voditel-taksi-slomal-chelust-passajirke-v-kieve-policiya-foto.html

Ракурс

У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, чим зламав щелепу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що:

під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило;

згодом, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно — висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю, після чого поїхав з місця події.

Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили водія таксі — ним виявився 24-річний киянин, — розповіли у поліції. — Слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України — умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

За скоєне водієві загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.