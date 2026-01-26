21-летний военнослужащий «сливал» в РФ данные о работе системы ПВО, фото: СБУ

https://racurs.ua/n211664-voennoslujaschiy-slival-rashistam-lokacii-pvo-vozle-ukrainskih-aerodromov-sbu-foto.html

Ракурс

На Миколаївщині військова контррозвідка СБУ затримала завербованого ворогом 21-річного військовослужбовця одного з підрозділів ППО, який «зливав» до РФ дані про систему протиповітряної оборони поблизу оперативних аеродромів українських військ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням, — розповіли у спецслужбі. — Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

Зазначається, шо за допомогою цих розвідданих рашисти сподівалися вдарити по аеродромах Сил оборони «в обхід» радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп:

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

За інформацією СБУ, військовий потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли писав прокремлівські коментарі в Telegram-каналах.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 361−2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.