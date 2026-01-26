Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили еще один НПЗ в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ночью поразили НПЗ в Славянске-на-Кубани — Генштаб

26 янв 2026, 13:29
999

Сили оборони України в ніс на сьогодні, 26 січня, вразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянск Эко» (Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Щорічний можливий об'єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти, — розповіли у Генштабі. — Цей завод є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Зафіксовано:

  • влучання ударних БПЛА по території заводу та вибухи в районі цілі;
  • за попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео моменту завдання ударів по цьому НПЗ.

Також уражено:

  • склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників у тимчасово окупованих Донецьку та селі Солодководне (Запорізька область);
  • пункт управління БПЛА підрозділу рашистів у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецької області);
  • скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров