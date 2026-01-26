Силы обороны поразили еще один НПЗ в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України в ніс на сьогодні, 26 січня, вразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянск Эко» (Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Щорічний можливий об'єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти, — розповіли у Генштабі. — Цей завод є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Зафіксовано:

влучання ударних БПЛА по території заводу та вибухи в районі цілі;

за попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео моменту завдання ударів по цьому НПЗ.

Також уражено:

склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників у тимчасово окупованих Донецьку та селі Солодководне (Запорізька область);

пункт управління БПЛА підрозділу рашистів у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецької області);

скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.