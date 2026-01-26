Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони вразили ще один НПЗ у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вночі вразили НПЗ у Слов’янську-на-Кубані — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n211668-syly-oborony-vnochi-vrazyly-npz-u-slov-yansku-na-kubani-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніс на сьогодні, 26 січня, вразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянск Эко» (Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край РФ).
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«Щорічний можливий об'єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти, — розповіли у Генштабі. — Цей завод є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора».
Зафіксовано:
- влучання ударних БПЛА по території заводу та вибухи в районі цілі;
- за попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти.
Масштаб завданих збитків уточнюється.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео моменту завдання ударів по цьому НПЗ.
Також уражено:
- склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників у тимчасово окупованих Донецьку та селі Солодководне (Запорізька область);
- пункт управління БПЛА підрозділу рашистів у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецької області);
- скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде, — наголошують у Генштабі.