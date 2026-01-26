Новорожденного ребенка нашли в мусорнике в Николаеве. Фото: полиция

Ракурс

Немовля знайшли у сміттєвому контейнері в Миколаєві.

У понеділок, 26 січня, близько 13.30 жінка зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила, що виявила у сміттєвому баку новонароджену дитину. Це відбулося на вулиці Лазурній. Про це поліція Миколаївської області повідомила у Facebook.

Маля вже передали медикам, дитину госпіталізували. Стан немовляти розцінюють, як задовільний.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти та кінологи. Правоохоронці намагаються встановити та розшукати матір дитини.

Зараз вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Правоохоронці закликали громадян, якщо вони стали свідком або володіють будь-якою інформацією щодо події, звернутися за телефонами: (0512) 53−17−76 або 102.

