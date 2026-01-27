ЕБРР предоставит Украине 85 млн евро на закупку газа. Фото:

https://racurs.ua/n211695-evropeyskiy-bank-predostavit-ukraine-85-mln-evro-na-zakupku-gaza.html

Ракурс

Україна отримає 85 млн євро на додаткову закупівлю газу.

Гроші на закупівлю «блакитного палива» будуть надані через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль після онлайн-розмови з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомив у Telegram.

Поінформував ЄБРР про важку ситуацію в енергосистемі України через пошкодження, завдані російськими ударами. Наразі ремонтні бригади працюють над повернення світла і тепла. Роботи ідуть цілодобово, — йдеться у повідомленні.

За словами міністра, продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній «Укренерго» й «Укргідроенерго» є дуже важливим для проведення ремонтів, модернізації обладнання та впровадження нових рішень для стабільного енергопостачання.

Нагадаємо, уряд Норвегії виділив Україні додаткові майже 150 млн дол. для забезпечення стабільного постачання електроенергії та тепла напередодні четвертої зими за час повномасштабної війни. Ця підтримка надавалася у співпраці з ЄС.