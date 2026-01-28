Украинские беженцы. Фото:

Молдови продовжила термін тимчасового захисту для українських біженців.

Прихисток на молдовській території українці матимуть до 1 березня 2027 року. Для тих, хто має статус біженця, запровадили механізм продовження через онлайн-заявку, яку можна подати з 1 лютого до 30 квітня 2026 року. Статус автоматично продовжується після подачі заявки. Перевірити його можна за QR-кодом на документі без особистого візиту. Про це 28 січня повідомила прес-служба уряду Молдови.

А неповнолітні, яким виповнилося 14 років між 1 березня 2023 та 1 січня 2026 року, повинні особисто з’явитися для здачі відбитків пальців.

В молдавському Кабміні поінформували, що з 1 березня 2023 року понад 87 тис. осіб з України звернулися за тимчасовим захистом, а близько 20 тис. є дітьми.

Наразі в Молдові діє 18 центрів тимчасового розміщення загальною місткістю 1 тис. 111 місць, а їх заповнюваність становить 82%.

Нагадаємо, влітку минулого року Рада Європейського Союзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи притулку, оскільки людям, які підпадають під цю форму захисту, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку.