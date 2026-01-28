«Укрзализныця» ввела дополнительные ограничения безопасности из-за угроз вражеских атак. Фото:

https://racurs.ua/n211735-ukrzaliznycya-vvela-dopolnitelnye-ogranicheniya-iz-za-ugroz-obstrelov.html

Ракурс

Компанія «Укрзалізниця» запровадила додаткові безпекові обмеження через загрози ворожих атак.

Перевізник вирішив зменшити ризики для пасажирів та залізничників. Ухвалено, зокрема, що низка сполучень у Харківській області тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення. Пасажирів про це поінформують окремо. Про це «Укрзалізниця» 28 січня повідомила у Telegram.

Вирішено, що деякі прямі далекі сполучення замінюватимуть стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів.

У прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запровадять особливий режим руху. В «Укрзалізниці» наголосили про можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

Нагадаємо, 27 січня російські окупанти атакували пасажирський поїзд сполученням «Чоп-Барвінкове» неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району. У вагоні пасажирського поїзда рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих та ще фрагменти тіл. Остаточну кількість загиблих встановлять після проведення ДНК-експертиз.