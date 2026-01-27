Новини
Ракурс
Наслідки російського удару по потягу на Харківщині, фото: поліція Харківщини

Удар по потягу на Харківщині — кількість загиблих зросла до п’яти (ФОТО, ВІДЕО)

27 січ 2026, 22:30
На Харківщини зросла до п’яти кількість загиблих внаслідок удару російських дронів-камікадзе по пасажирському потягу, завданому сьогодні, 27 січня.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз, — розповіли в прокуратурі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що у вагоні, в який влучив один із російських дронів, було 18 людей. На той момент було відомо про виявлення тіл чотирьох загиблих, ще чотирьох людей шукали рятувальники.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що удар по поїзду російські військові завдали близько 16.30 на перегоні в Ізюмському районі.

Наслідки російського удару по потягу на Харківщині, фото: поліція Харківщини

Джерело: Ракурс


