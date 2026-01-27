Последствия российского удара по поезду в Харьковской области, фото: полиция Харьковской области

На Харківщини зросла до п’яти кількість загиблих внаслідок удару російських дронів-камікадзе по пасажирському потягу, завданому сьогодні, 27 січня.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз, — розповіли в прокуратурі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що у вагоні, в який влучив один із російських дронів, було 18 людей. На той момент було відомо про виявлення тіл чотирьох загиблих, ще чотирьох людей шукали рятувальники.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що удар по поїзду російські військові завдали близько 16.30 на перегоні в Ізюмському районі.