Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по поезду в Харьковской области, фото: полиция Харьковской области

Удар по поезду на Харьковщине — число погибших возросло до пяти (ФОТО, ВИДЕО)

27 янв 2026, 22:30
999

На Харківщини зросла до п’яти кількість загиблих внаслідок удару російських дронів-камікадзе по пасажирському потягу, завданому сьогодні, 27 січня.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз, — розповіли в прокуратурі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що у вагоні, в який влучив один із російських дронів, було 18 людей. На той момент було відомо про виявлення тіл чотирьох загиблих, ще чотирьох людей шукали рятувальники.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що удар по поїзду російські військові завдали близько 16.30 на перегоні в Ізюмському районі.

Наслідки російського удару по потягу на Харківщині, фото: поліція Харківщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров