Удар по поезду на Харьковщине — число погибших возросло до пяти (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n211711-udar-po-poezdu-na-harkovschine-chislo-pogibshih-vozroslo-do-pyati-foto-video.htmlРакурс
На Харківщини зросла до п’яти кількість загиблих внаслідок удару російських дронів-камікадзе по пасажирському потягу, завданому сьогодні, 27 січня.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз, — розповіли в прокуратурі.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що у вагоні, в який влучив один із російських дронів, було 18 людей. На той момент було відомо про виявлення тіл чотирьох загиблих, ще чотирьох людей шукали рятувальники.
Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що удар по поїзду російські військові завдали близько 16.30 на перегоні в Ізюмському районі.