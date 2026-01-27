Новости
Последствия удара российских дронов по поезду в Харьковской области, фото: Харьковская областная прокуратура

Три человека погибли в результате удара российских дронов по поезду на Харьковщине — прокуратура (ФОТО)

27 янв 2026, 21:14
Російські загарбники сьогодні, 27 січня, атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп — Харків — Барвінкове» біля села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

За попередньою інформацією, для атаки були застосовані три ударні безпілотники типу «Герань-2». Два влучання зафіксовано біля поїзду, ще одне — у вагон. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

У поїзді перебувало понад 155 пасажирів.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару російських дронів по потягу на Харківщині, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


