Последствия удара российских дронов по поезду в Харьковской области, фото: Харьковская областная прокуратура

Російські загарбники сьогодні, 27 січня, атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп — Харків — Барвінкове» біля села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

За попередньою інформацією, для атаки були застосовані три ударні безпілотники типу «Герань-2». Два влучання зафіксовано біля поїзду, ще одне — у вагон. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

У поїзді перебувало понад 155 пасажирів.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).