На Харківщині російські загарбники вдарили дронами по пасажирському потягу «Барвінкове — Львів — Чоп».

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання — перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа, — розповіли у компанії. — На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей — їх вивела бригада поїзда й передала швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що інцидент стався неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району.

Унаслідок влучання горів один вагон та частково — ще один.

До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС та пожежний потяг.