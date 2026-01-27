Три «шахеда» атаковали пассажирский поезд с 300 пассажирами на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n211707-tri-shaheda-atakovali-passajirskiy-poezd-s-300-passajirami-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
На Харківщині російські загарбники вдарили дронами по пасажирському потягу «Барвінкове — Львів — Чоп».
Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання — перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа, — розповіли у компанії. — На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей — їх вивела бригада поїзда й передала швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що інцидент стався неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району.
Унаслідок влучання горів один вагон та частково — ще один.
До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС та пожежний потяг.