Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские дроны ударили по домам в Запорожском районе — трое погибших

29 янв 2026, 08:24
Російські окупанти завдали нових ударів по Запорізькій області.

У ніч на 29 січня ворожі безпілотники атакували приватний сектор міста Вільнянськ, що в Запорізькому районі. Троє людей загинули, ще одну людину поранено. Постраждалому надають всю необхідну допомогу. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що жертвами обстрілу стали 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Поранення дістав 57-річний чоловік. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.

У приватному секторі був знищений житловий дім, ще сім осель пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку на площі 100 кв. м. та загоряння газової труби.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 січня російські загарбники завдали двох ударів по житлових кварталах Запоріжжя. Шестеро людей дістали поранення. Також обстріл пошкодив 14 багатоквартирних будинків — у понад 200 квартирах вибиті вікна й понівечені балкони та двері. Знищено й пошкоджено близько 20 автомобілів.

Источник: Ракурс


