Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали нових ударів по Запорізькій області.

У ніч на 29 січня ворожі безпілотники атакували приватний сектор міста Вільнянськ, що в Запорізькому районі. Троє людей загинули, ще троє осіб дістали поранення. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили в Telegram.

У ДСНС поінформували, що жертвами обстрілу стали 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Поранення дістав 57-річний чоловік. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.

У приватному секторі був знищений житловий дім, ще сім осель пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку на площі 100 кв. м. та загоряння газової труби.

Нагадаємо, 28 січня російські загарбники завдали двох ударів по житлових кварталах Запоріжжя. Шестеро людей дістали поранення. Також обстріл пошкодив 14 багатоквартирних будинків — у понад 200 квартирах вибиті вікна й понівечені балкони та двері. Знищено й пошкоджено близько 20 автомобілів.