В Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажек. Фото:

https://racurs.ua/n211748-bez-tepla-v-kieve-ostautsya-esche-bolee-600-mnogoetajek.html

Ракурс

Пошкоджену в Києві критичну інфраструктуру продовжують ремонтувати.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи після російських обстрілів 9 та 20 січня. Станом на сьогодні у столиці без теплопостачання залишаються ще 613 житлових будинків. Про це прес-служба Київської міської державної адміністрації 29 січня повідомила у Telegram.

Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків, — зазначили в адміністрації.

Ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня.

В КМДА додали, що комунальники та енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб як повернути тепло та світло в будинки киян.

Тим часом у ДСНС поінформували, що в Києві наразі працюють 104 мобільні пункти незламності, які відвідали вже майже 120 тисяч мешканців столиці. Підтримують людей також і волонтери, котрі забезпечують гарячим харчуванням.

Нагадаємо, станом на 28 січня у Києві без тепла перебували 737 житлових будинків столиці. Переважна більшість із них на Троєщині, частина — в кількох інших районах.

Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, а допомагають столичним фахівцям бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст.