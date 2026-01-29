ВСУ ликвидировали оккупантов в Мирнограде. Фото:

Українські десантники продовжують боронити Мирноград від російських загарбників.

П’ятеро окупантів спробували на швидкості заїхати у центр міста на автомобілі. Прорватися вони хотіли під час складної погоди. Однак аеророзвідка виявила росіян та передала координати операторам ударних FPV-дронів. Одного окупанта ліквідували, а чотирьох поранили. Російське авто було знищене. Про це 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада повідомила у Facebook.

Наразі українські військові продовжують проводити пошуково-ударні дії в Мирнограді та його околицях, де оперативна ситуація залишається складною.

Окупанти не полишають спроб накопичення в центральній частині міста, де тривають стрілецькі бої. Окрім малих піхотних груп, ворог подекуди намагається застосовувати легкі транспортні засоби для швидкого прориву вглиб населеного пункту, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня в ДШВ заявили, що російська армія активізувала тиск у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму так званого «верхнього» Мирнограду противник продовжує накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.