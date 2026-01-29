Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов по Днепропетровской области, фото: ГСЧС
В Кривом Роге в результате российских атак погиб человек, еще трое ранены (ФОТО)https://racurs.ua/n211763-v-krivom-roge-v-rezultate-rossiyskih-atak-pogib-chelovek-esche-troe-raneny-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині внаслідок російських атак по Кривому Рогу загинула жінка 1947 року народження.
Про це сьогодні, 29 січня, у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вночі та вдень ворог атакував наше місто шахедами — бив по мирних кварталах та житловій забудові. На жаль, внаслідок денної атаки в одному з приватних будинків загинула жінка похилого віку, 78 років — її виявили під завалами під час аварійно-рятувальної операції, — зазначив Вілкул.
Ще троє людей були поранені:
- чоловік похилого віку, йому медики надали допомогу на місці;
- двоє жінок — вони доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості.
Також внаслідок ударів:
- зруйновано приватний будинок;
- ще 14 приватних будинків постраждало, деякі з них серйозно.
Обстеження територій триває. Пожежі, що виникли, загашені. Робота з ліквідації наслідків продовжується, — додав Вілкул.
Крім того:
- у Синельниківському районі Дніпропетровської області сталися пожежі, пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підрозділ ДСНС (без постраждалих серед рятувальників);
- у Павлоградському та Нікопольському районах — пошкодження транспорту, будинків і ЛЕП. Без жертв.