Последствия российских ударов по Днепропетровской области, фото: ГСЧС

В Кривом Роге в результате российских атак погиб человек, еще трое ранены (ФОТО)

29 янв 2026, 21:29
На Дніпропетровщині внаслідок російських атак по Кривому Рогу загинула жінка 1947 року народження.

Про це сьогодні, 29 січня, у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вночі та вдень ворог атакував наше місто шахедами — бив по мирних кварталах та житловій забудові. На жаль, внаслідок денної атаки в одному з приватних будинків загинула жінка похилого віку, 78 років — її виявили під завалами під час аварійно-рятувальної операції, — зазначив Вілкул.

Ще троє людей були поранені:

  • чоловік похилого віку, йому медики надали допомогу на місці;
  • двоє жінок — вони доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок ударів:

  • зруйновано приватний будинок;
  • ще 14 приватних будинків постраждало, деякі з них серйозно.

Обстеження територій триває. Пожежі, що виникли, загашені. Робота з ліквідації наслідків продовжується, — додав Вілкул.

Крім того:

  • у Синельниківському районі Дніпропетровської області сталися пожежі, пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підрозділ ДСНС (без постраждалих серед рятувальників);
  • у Павлоградському та Нікопольському районах — пошкодження транспорту, будинків і ЛЕП. Без жертв.

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


