На Дніпропетровщині внаслідок російських атак по Кривому Рогу загинула жінка 1947 року народження.

Про це сьогодні, 29 січня, у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вночі та вдень ворог атакував наше місто шахедами — бив по мирних кварталах та житловій забудові. На жаль, внаслідок денної атаки в одному з приватних будинків загинула жінка похилого віку, 78 років — її виявили під завалами під час аварійно-рятувальної операції, — зазначив Вілкул.

Ще троє людей були поранені:

чоловік похилого віку, йому медики надали допомогу на місці;

двоє жінок — вони доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок ударів:

зруйновано приватний будинок;

ще 14 приватних будинків постраждало, деякі з них серйозно.

Обстеження територій триває. Пожежі, що виникли, загашені. Робота з ліквідації наслідків продовжується, — додав Вілкул.

Крім того: