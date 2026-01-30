Украина до сих пор не получила 250 млн дол. энергетической помощи от США, которую выделил Джо Байден. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211790-burokratiya-v-ssha-priostanovila-250-mln-dol-energeticheskoy-pomoschi-ukraine-reuters.html

Ракурс

Україна досі не отримала 250 млн дол. енергетичної допомоги від США.

Ці гроші виділили за часів президентства Джо Байдена. Мова йде про кошти, які спочатку призначалися для фінансування закупівель скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури після атак армії Росії. Про це пише Reuters.

Зазначається, що частину цих коштів мали перерахувати через USAID, але після ліквідації Агентства, ці гроші застрягли «у бюрократичному підвішеному стані».

За інформацією джерел, у Конгресі поінформовані про затримку коштів і шукають додаткову інформацію про це. А один із українських посадовців розповів, що у Києві теж знають про цю затримку. Однак українська влада боїться про це говорити публічно, щоб не спровокувати негативну реакцію з боку адміністрації Дональда Трампа.

Водночас в Офісі управління та бюджету Білого дому заявили, що грошима, які виділяли на енергетичну допомогу Україні раніше, зловживали в минулому.

Підтримка енергетичного сектору України адміністрацією Байдена була катастрофою. У нас є звіт генерального інспектора USAID, який показує, як підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергетичних продуктів на мільйони через відсутність нагляду, корупцію, крадіжки тощо, — наголосив посадовець Офісу.

Нагадаємо, у січні минулого року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заморозив на 90 днів усю іноземну допомогу агентства, після чого управління USAID передали під контроль Державного департаменту США.

У березні 2025 року Держдеп США оголосив про офіційне закриття USAID і повідомив Конгрес про те, що передає собі частину функцій Агентства в рамках реорганізації. Заявлялося про закриття програм, які не відповідають пріоритетам нинішній адміністрації.

А процес закриття Агентства США з міжнародного розвитку розпочали у липні 2025 року.

Джерело: Reuters