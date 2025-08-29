Марко Рубіо оголосив про початок ліквідації USAID. Фото: AP

Розпочато процес закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Низку ключових програм вже передали до Державного департаменту. Керуючим процесом ліквідації обрали директора Офісу менеджменту та бюджету Сполучених Штатів Рассела Воута. З початку заморозки програм USAID Вашингтон зумів зекономити десятки мільйонів доларів. Про це Державний секретар Марко Рубіо 29 серпня повідомив у соціальній мережі Х.

Я пожартував із президентом, що маю чотири роботи. Він сказав: віддай одну моєму другу Россу. Тож я так і зробив. Від січня ми зекономили для платників податків десятки мільярдів доларів. Тепер Росс очолює процес закриття агентства, яке давно вийшло з-під контролю, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало роботу в 1961 році. Воно займалося розподіленням зовнішньої невійськової допомоги від Америки до понад 100 країн у світі. у 2025 році його бюджет мав скласти 42,8 млрд дол.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у січні цього року заморозив на 90 днів усю іноземну допомогу агентства, після чого управління USAID передали під контроль Державного департаменту США.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Держдеп США оголосив про офіційне закриття USAID і повідомив Конгрес про те, що передає собі частину функцій Агентства в рамках реорганізації. Заявлялося про закриття програм, які не відповідають пріоритетам нинішній адміністрації.