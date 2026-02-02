Возросло количество пострадавших в результате удара по автобусу с шахтерами под Павлоградом. Фото:

Обстріл автобуса із шахтарями на Дніпропетровщині призвів до загибелі 12 осіб.

Також відомо про 16 постраждалих. Дев’ятеро з них перебувають у важкому стані. Ця російська атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії та одним із найтемніших днів в історії компанії. Про це група ДТЕК 2 лютого повідомила у Facebook.

Тим часом радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій «Флеш» Бескрестнов розкрив деталі цинічної ворожої атаки. За його інформацією, автобус із шахтарями атакували дрони-камікадзе тиру «Шахед» на онлайн-управлінні.

Група дронів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого «Шахеда» побачив автобус внизу та вирішив його атакувати,

Перший безпілотник вдарив поруч із автобусом. Водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в’їхав в паркан. Робітники почали виходити з автобуса, допомагаючи один одному. У цей час росіянин-оператор побачив цивільних і спрямував на них другого «Шахеда».

Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму, — написав Бескрестнов у Facebook.

Нагадаємо, раніше Дніпропетровська ОВА та компанія ДТЕК заявляли про 15 загиблих шахтарів та сімох поранених внаслідок влучання ворожого дрона поряд зі службовим автобусом на Дніпропетровщині.