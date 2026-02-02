Россияне атаковали тепловоз. Фото: Минразвития

Армія Росії здійснила чергову атаку на об'єкти «Укрзалізниці».

У Запорізькій області 2 лютого окупанти спрямувала безпілотник на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті — люди не постраждали. Про це Міністерство розвитку громад та територій України повідомило у Facebook.

Наразі залізничники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів. Перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів продовжується у складній безпековій ситуації.

Водночас в «Укрзалізниці» повідомили про зміни в русі потягів у трьох регіонах. На Харківщині на ділянці «Лозова-Барвінкове-Краматорськ» пасажирам радять скористатися автобусами з об’їзним маршрутом.

У Запорізькій області зараз пасажирів возять автобусами між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просять слідкувати за оголошеннями. Потяги пустять по коліях відразу, як це дозволить безпекова ситуація.

У Сумській області, попри обстріл залізничної станції в Конотопі, потяги ходять під посиленим контролем «Укрзалізниці». У разі загрози БпЛА, будуть зупинки поблизу укриттів.

Нагадаємо, російські купанти дві доби поспіль атакували залізничну станцію в Конотопі. Серія ударів тривала з вечора суботи та призвела до значних пошкоджень. Постраждали залізничні колії, територія станції, ремонтний цех і адміністративна будівля депо. Також на об'єктах виникли пожежі.