Денис Шмыгаль (слева), фото: facebook.com/dshmyhal

Україна лише за минулий тиждень отримала понад 38 тонн енергетичного обладнання зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини.

У дорозі також генератори, трансформатори, когенераційні установки й інше обладнання з Євросоюзу, Литви, Австрії, Польщі, Фінляндії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, а також від Програми розвитку ООН та UNICEF/WASH. Про це сьогодні, 2 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Також майже 342 тонни допомоги вже передали з хабів Міненерго операторам систем розподілу електроенергії, тепло- та енергогенеруючим підприємствам, компаніям нафтогазового комплексу, органам місцевого самоврядування, — розповів він.

Шмигаль зазначив, що у Києві:

над відновленням електромереж працюють 63 бригади;

над відновленням тепла — понад 220 бригад, зокрема бригади «Укрзалізниці» та з різних областей;

НАК «Нафтогаз» готовий додатково посилити місто ще 40 бригадами фахівців.