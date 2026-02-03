Последствия российской атаки 3 февраля в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, у Києві постраждали троє людей — усі без госпіталізації, пошкоджено 11 будинків. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Внаслідок комбінованої атаки ворога на столицю станом ранок відомо про трьох постраждалих — це двоє чоловіків та дівчина. У них гостра реакція на стрес та порізи склом, — розповіли в прокуратурі. — Також відомо про пошкодження щонайменше 11 багатоповерхових будинків, складських приміщень мережі супермаркетів, АЗС та приміщення дитячого садка.

Зокрема:

у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах 26-поверхового будинку;

у Дніпровському районі сталося руйнування зовнішньої стіни п’ятиповерхівки та пошкоджено фасад і вікна ще в кількох будинках;

у Шевченківському районі сталася пожежа на рівні верхніх поверхів 22-поверхового будинку;

у Печерському районі знищено автомобілі, припарковані неподалік АЗС, будівлю якої також пошкоджено.

На місцях руйнувань працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий російський воєнний злочин.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).