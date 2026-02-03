Новости
Ракурс
ВСУ уничтожили ряд враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили учебный центр FPV, живую силу и станцию ​​РЭБ рашистов — Генштаб

3 фев 2026, 13:56
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 3 лютого, вразили низку військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі населеного пункту Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника;
  • на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників.

Крім того:

  • 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі населеного пункту Теребрено Бєлгородської області РФ;
  • на ТОТ Донецькій області в районі населеного пункту Баранівка зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника;
  • за результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок» противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області РФ.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


