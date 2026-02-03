ВСУ уничтожили ряд враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 3 лютого, вразили низку військових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі населеного пункту Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника;

на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників.

Крім того:

2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі населеного пункту Теребрено Бєлгородської області РФ;

на ТОТ Донецькій області в районі населеного пункту Баранівка зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника;

за результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок» противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області РФ.