У Києві понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах після масованої російської атаки на критичну інфраструктуру міста залишаються без тепла.

Про це сьогодні, 3 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цих будинках вранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення, — зазначив мер.

Кличко додав, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення:

додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі у Дарницькому районі наразі п’ять, у Дніпровському — чотири;

також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.