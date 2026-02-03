Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве более тысячи домов без отопления в результате российской атаки, фото: ГСЧС
У Києві понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах після масованої російської атаки на критичну інфраструктуру міста залишаються без тепла.
Про це сьогодні, 3 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У цих будинках вранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.
Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення, — зазначив мер.
Кличко додав, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення:
- додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі у Дарницькому районі наразі п’ять, у Дніпровському — чотири;
- також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).
З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.
