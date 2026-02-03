Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве более тысячи домов без отопления в результате российской атаки, фото: ГСЧС

xВ Киеве свыше 1,1 тыс. домов без отопления после российской атаки — Кличко

3 фев 2026, 14:20
999

У Києві понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах після масованої російської атаки на критичну інфраструктуру міста залишаються без тепла.

Про це сьогодні, 3 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цих будинках вранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення, — зазначив мер.

Кличко додав, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення:

  • додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі у Дарницькому районі наразі п’ять, у Дніпровському — чотири;
  • також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров