В ночь на 3 февраля рашисты массово атаковали энергетическую отрасль Украины, фото:

https://racurs.ua/n211832-nochu-rashisty-nanesli-samyy-moschnyy-udar-po-energetike-s-nachala-goda-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, завдали найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії:

удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК;

також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла;

через наслідки атаки в Києві частина лівого берега — зокрема Дніпровський і Дарницький райони — вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.