В ночь на 3 февраля рашисты массово атаковали энергетическую отрасль Украины, фото:

Ночью рашисты нанесли самый мощный удар по энергетике с начала года — ДТЭК

3 фев 2026, 13:20
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, завдали найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії:

  • удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК;
  • також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла;
  • через наслідки атаки в Києві частина лівого берега — зокрема Дніпровський і Дарницький райони — вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.

Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається! — зазначили у ДТЕК.

Источник: Ракурс


