Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 лютого, завдали найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії:
- удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК;
- також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла;
- через наслідки атаки в Києві частина лівого берега — зокрема Дніпровський і Дарницький райони — вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.
Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається! — зазначили у ДТЕК.