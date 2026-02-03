Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинский дрон догнал вражеский автомобиль под антидроновой сеткой (ВИДЕО)

3 фев 2026, 15:01
На Північно-Слобожанському напрямку український дрон знищив військове авто рашистів, яке рухалося під антидроновою сіткою.

Відповідне відео сьогодні, 3 лютого, опублікувала прес-служба Держприкордослужби.

Під час польоту оператори зайшли над антидроновою сіткою ворога, виявили військове авто рф, пірнули під сітку та пішли на перехоплення, — розповіли у ДПСУ. — Цивільну машину пропустили, вороже авто наздогнали та уразили.

Неподалік також було знищено ще один автомобіль ворога, а також групу окупантів, які зупинилися й спробували тікати — втеча не допомогла.

За результатами: щонайменше три військові рф — «200», мінус два ворожі автомобілі, — зазначили у ДПСУ.

На відео показана робота операторів дронів РУБпАК Aquila бригади «Сталевий кордон».

