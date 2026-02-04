Во Львовской области мужчина умер в ТЦК, а военкомы говорят об алкогольном отравлении. Фото:

Помер військовозобов’язаний на території ТЦК у Львівській області.

Інцидент трапився 2 лютого у Яворівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Того дня близько 9.30 група оповіщення разом із поліцейським зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. Про це Львівський обласний ТЦК та СП повідомив у Telegram.

Військкоми стверджують, що чоловік начебто був у нетверезому стані. І перебував у «розшуку» за порушення правил військового обліку.

О 10.00 його доставили до приміщення Яворівського РТЦК та СП і провели до кімнати відпочинку для уточнення даних. О 13.42, як пишуть у ТЦК, інші чоловіки, які утримувалися на території Терцентру, повідомили військкомам, що чоловікові стало зле. Згодом черговий виявив затриманого без ознак життя.

Медики зафіксували смерть о 13.48, а тілі не виявили слідів насильства.

Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю. Липи. Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння, — повідомили у ТЦК.

Дружина померлого Тетяна Воловецька у Facebookнаписала, що її 48-річного чоловіка затримали ТЦКшники. І того ж дня він помер, перебуваючи під контролем військкомів. Жінка вимагає пояснень від Львівського ОТЦК, розслідування з боку ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони і «прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті».

Нагадаємо, співробітника Корабельного районного ТЦК Миколаївської області підозрюють у систематичному застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізації. На зловмисника надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії.

Слідство встановило, що офіцер обласного Територіального центру комплектування, якого залучили для «посилення» роботи районного ТЦК, неодноразово бив військовозобов’язаних.