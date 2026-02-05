Преподавательницу харьковского вуза уличили в работе на врага, фото: СБУ

Викладачка англійської мови одного з університетів у Харкові наводила удари російських авіабомб.

Про це це повідомляють прес-служба СБУ та Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що:

до уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в РФ та співпрацює з російською спецслужбою;

жінка восени 2025 року через Telegram почала спілкуватися з представником РФ, який брав участь у збройній агресії проти України, і погодилася виконувати його завдання — збирати та передавати розвідувальні дані;

протягом вересня-грудня 2025 року вона збирала інформацію про розміщення українських військових у місті та передавала її «куратору». Жінка пішки обходила обласний центр, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Ці відомості могли бути використані для точкових ударів по позиціях Сил оборони;

також вона завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов;

для конспірації жінка періодично змінювала смартфони, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення після кожного сеансу зв’язку.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно було проведено убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності, — розповіли у спецслужбі. — Під час обшуків у затриманої вилучено смартфони, на які вона збирала агентурні відомості та контактувала з куратором від гру рф.

Їй повідомили підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.