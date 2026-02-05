Состоялся первый обмен пленными между Украиной и Россией в 2025 году. Фото:

https://racurs.ua/n211892-obmen-plennymi-proizoshel-mejdu-ukrainoy-i-rf-foto.html

Ракурс

Перший обмін полоненими між Україною та Росією в 2025 році відбувся 5 лютого.

У рамках досягнутих під час переговорів домовленостей додому вдалося повернути 157 українців. З російської неволі визволено 150 військових та семеро цивільних. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Про це Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Серед звільнених не лише солдати й сержанти, але й офіцери. Ці військові Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках. Також серед них є оборонці Маріуполя. Ще з 2022 року 139 зі звільнених перебували в неволі.

Крім того, додому вдалося повернути 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них — до довічного ув’язнення.

Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 23 роки який потрапив у полон в 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до «довічного ув’язнення». А вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця становить 63 роки.

Нагадаємо, 5 лютого спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що делегації України, США та Росії в ході переговорів у Абу-Дабі домовилися про обмін 314 полоненими.