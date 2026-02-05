Невдовзі може відбутися новий обмін полоненими, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Делегації України, США та Росії в ході переговорів у Абу-Дабі (ОАЕ) домовилися про обмін 314 полоненими.

Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Він зазначив, що це буде перший такий обмін за п’ять місяців.

Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам, — наголосив Віткофф. — Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні.

Він додав, що «обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес».

Нагадаємо, сьогодні вранці в Абу-Дабі продовжилися тристоронні переговори, новий раунд яких розпочався 4 лютого.