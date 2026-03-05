Новий етап обміну полоненими відбувся 5 березня, фото: КШППВ

https://racurs.ua/ua/n212444-vidbuvsya-pershyy-etap-obminu-polonenymy-pro-yakyy-domovylys-u-jenevi-budanov.html

Ракурс

Обмін полоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 5 березня.

З російської неволі звільнено 200 українців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу, його адміністрації, а також Стівену Віткоффу і Джареду Кушнеру та всій переговорній команді за сприяння в реалізації даного обміну, — зазначив він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму Telegram-каналі повідомляє, що серед звільнених з полону воїни:

ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби;

Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки, — зазначили у КШППВ.

Зазначається, що звільнені військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати, — додали КШППВ.є

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі повідомив, що найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27.

Багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага, — зазначив Лубінець, додавши, що Офіс омбудсмана фіксує ці моменти.

Він зазначив, що це вже другий обмін у 2026 році: