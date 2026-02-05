Військовий Назар Далецький. Фото: ОВА

Ракурс

З російського полону повернувся військовий Назар Далецький, якого кілька років вважали загиблим.

Звільнений із неволі Назар Далецький родом із села Великий Дорошів Куликівської громади Львівської області. Він брав участь у антитерористичній операції, а з початку повномасштабної війни знову приєднався до війська. Він служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про це начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Facebook.

Назар перестав виходити на зв’язок у травні 2022 року. Спершу він був у списках зниклих безвісти, але згодом його рідним повідомили, що він загинув в Купʼянському районі на Харківщині 25 вересня 2022 року — у день свого народження.

У липні 2025 року інший український військовий, який був звільнений із полону, повідомив, що Назар — живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один військовий, а у жовтні — третій.

Рідні клопотали й вірили. Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, всіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю, — написав Козицький.

Також очільник ОВА опублікував першу розмову рідних із героєм, якого майже кілька років вважали загиблим.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся перший у цьому році обмін полоненими між Україною та Росією. Додому вдалося повернути 157 українців — 150 військових та семеро цивільних. Визволили з неволі не лише солдатів й сержантів, але й офіцерів.

Крім того, додому вдалося повернути 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них — до довічного ув’язнення.