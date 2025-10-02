Новый обмен пленными. Фото: Координационный штаб

https://racurs.ua/n209451-ukraina-vernula-205-voennyh-i-grajdanskih-iz-rossiyskogo-plena-foto.html

Ракурс

Обмін полоненими з Російською Федерацією відбувся у четвер, 2 жовтня.

Україна повернула з російського полону 205 громадян. З неволі вдалося визволити 185 військових та 20 цивільних. Частина з них повернулася на Батьківщину згідно з домовленостями у Стамбулі, інша частина — в межах чергового, 69-го обміну. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Додому повернули бійців ЗСУ — військовослужбовців Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Звільнили не лише солдатів та сержантів, але й офіцерів.

Ці захисники брали участь у боях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках. Також серед вже колишніх полонених є оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи Чорнобильську АЕС.

Наймолодшому звільненому виповнилося 26 років, а найстаршому — 59 років. Практично всі вони перебували у неволі з 2022 року. Всі ці громадяни, як поінформували в штабі, пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67 обмін полоненими між Україною та РФ. Тоді з неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років.