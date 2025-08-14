67-й обмін полоненими відбувся 14 серпня, фото: КШППВ

https://racurs.ua/ua/n208479-ponevolenyh-do-povnomasshtabnoyi-viyny-ukrayinciv-zvilnyly-v-hodi-novogo-obminu-foto.html

Ракурс

Новий, вже 67-й за рахунком, обмін полоненими між Україною та рф відбувся сьогодні, 14 серпня.

Цього разу з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Зазначається, що в ході сьогоднішнього обміну вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років:

один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році;

на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них — вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році;

серед звільнених сьогодні цивільних є 27-річний чоловік, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Також додому повертаються захисники з гарнізону Маріуполя, воїни ВМС та ДПСУ. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року, — розповіли у КШППВ. — Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 74 роки, з яких сім останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі, — додали у КШППВ.

Допомогу в організації обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.