Кабинет министров увеличил пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников.

Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти українських військових.

З 1 березня зросте мінімальна пенсійна виплата для непрацездатних батьків, дружини або чоловіка такого військового, а також дітей загиблих військових, яким нараховують державну допомогу замість пенсії. Держава виплачуватиме цим людям щонайменше 12 тис. 810 грн на людину. Наразі цей мінімум становить 7 тис. 800 грн. Про це премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Зазначається, якщо виплати призначені двом і більше членам родини загиблого (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), то вони мають становити щонайменше 10 тис. 20 грн на кожного. Наразі ця мінімальна сума становить 6 тис. 100 грн.

Свириденко додала, що з 2027 року ці розміри будуть щорічно індексуватися.

Нагадаємо, 5 листопада минулого року Верховна Радаухвалила закон, який підвищує щомісячні виплати родинам загиблих українців, які мають особливі заслуги перед Україною. З 1 січня 2026 року розмір виплати сім’ям загиблих громадян буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Закон також передбачає, що гроші розподілятимуться між членами родини загиблого захисника у рівних частинах, якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї.