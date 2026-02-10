Новости
Последствия атаки на Вольнянск. Фото: ОВА

Россияне атаковали дронами Вольнянск — четверо человек ранены

10 фев 2026, 08:54
Армія РФ вдарила безпілотниками по Вільнянську на Запоріжжі.

Атаку на місто ворог здійснив у ніч на 10 лютого. Обстріл пошкодив приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок атак постраждали четверо осіб. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його інформацією, поранення дістали дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик. Їм надають медичну допомогу.

Наслідки атаки на Вільнянськ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 9 лютого російські окупанти атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок одного з влучань був повністю зруйнований житловий будинок. З-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.

