Последствия атаки на Вольнянск. Фото: ОВА

Армія РФ вдарила безпілотниками по Вільнянську на Запоріжжі.

Атаку на місто ворог здійснив у ніч на 10 лютого. Обстріл пошкодив приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок атак постраждали четверо осіб. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його інформацією, поранення дістали дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 9 лютого російські окупанти атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок одного з влучань був повністю зруйнований житловий будинок. З-під завалів рятувальники вилучили тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.