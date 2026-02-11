Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Британська газета Financial Times з посиланням на джерела серед українських та західних посадовців, пише, що Україна почала планувати президентські вибори та референдум щодо мирної угоди з Росією.

За інформацією FT:

адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Київ, щоб він провів обидва голосування до 15 травня, інакше Україна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки;

президент України Володимир Зеленський нібито має намір оголосити план президентських виборів і референдуму 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення.

Водночас «BBC News Україна» з посиланням на джерело в команді Зеленського спростовує цю інформацією.

Поки немає безпеки, не буде і оголошень виборів, — заявило джерело видання.

Також про те, що виборів та референдуму у травні не буде пише у своєму Telegram-каналі нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Ніяких виборів на травень не буде і референдуму також. ЖОДНОЇ підготовки в Раді немає. Щоб це було потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори, — наголосив він.

Нардеп із «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що питання проведення голосування до 15 травня один раз озвучувалося на погоджувальній раді парламенту.

Я абсолютно не вірю в прогноз по даті і, більш того, очевидно що ту більшість джерел це українці. В тому числі, хтось з влади, спеціально закинув пару меседжів, — зазначив Железняк.

Не про вибори, а про сам типу дедлайн 15 травня для досягнення домовленостей по перемовинам від США говорилось один раз… на Погоджувальній раді) Вчора, — додав він. — Ми звичайно не будемо називати це джерело з керівництва найбільшої фракції, але… скажем так, іноді недоброзичливо його називають генератором випадкових фраз та цифр, особливо коли всі інші фракції поруч.

За оцінками Железняка, ймовірність досягнення таких домовленостей наразі невисока:

Тому максимально дивно, що FT вже пише «15 травня обидва голосування на виборах». Тим більше, що президентські в два тури проходять.

Він зазначив, що проміжні вибори у Сполучених Штатах заплановані на 3 листопада і його джерела жодного разу не підтверджували наявність з боку США жорсткого дедлайну щодо виборів в Україні на весну — літо.

Коротше, набір домислів написали FT) Але перевіримо через 2 тижні, — резюмував Железняк.

Джерело: Financial Times, «BBC News Україна», Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк