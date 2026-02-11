Рада приняла закон об отсрочке для мужчин, отслуживших контракт «18 до 25 лет»

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 11 лютого, голосами 243 народних обранців підтримала в цілому законопроект № 13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян.

Цей законопроект передбачає відстрочку на рік для чоловіків, які відслужили річний контракт «18 до 25 років»

У пояснювальній записці документа зазначається, що необхідність встановити нову підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістам за контрактом «18 до 25 років» пов’язана з тим, що:

після звільнення з військової служби такі громадяни втрачають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку та можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста;

встановлення нової підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації також забезпечить військовозобов’язаним та резервістам час для відпочинку та медико-соціальної реабілітації (за необхідності).