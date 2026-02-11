США в 2025 году уменьшили оказание военной помощи Украине на 99%. Фото:

https://racurs.ua/n212011-voennaya-pomosch-ukraine-ot-ssha-v-2025-godu-umenshilas-na-99-otchet.html

Ракурс

США практично зупинили надання військової допомоги Україні в минулому році.

У 2025 році військова допомога Україні від Сполучених Штатів у 2025 році зменшилася на 99%. Натомість допомога від Євросоюзу зросла до 67%. ЄС різко збільшив свою частку допомоги, але просідання з боку Америки було настільки великим, що в підсумку загальна допомога залишилася на рівні попередніх років. Про це йдеться у звіті Ukraine Support Tracker.

Вказується, що найбільшими донорами допомоги у 2025 році стали Німеччина, яка надала 9 млрд євро. Від Великої Британії Сили оборони отримали 5,4 млрд євро, Швеції — 3,7 млрд євро, Норвегії — 3,6 млрд євро, а Данії — 2,6 млрд євро.

Через механізм PURL, який передбачає коштом країн НАТО закупівлю американської зброї для України, партнери профінансували близько 75% ракет для Patriot і майже 90% ракет до інших систем протиповітряної оборони, переданих ЗСУ у 2025 році.

Як відомо, аналітичний центр Ukraine Support Tracker відстежує військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з початку повномасштабної війни РФ проти України та аналізує внески 41 країни.

Нагадаємо, у грудні 2025 року українське Міністерство закордонних справ інформувало, що до програми PURL приєдналася 21 країна. Цю ініціативу, яка передбачає закупівлю американської зброї для України за рахунок країн-членів НАТО, тоді профінансували на 4,18 млрд дол.

Також до ініціативи PURL цьогоріч долучиться Японія, яка закуплятиме нелетальне обладнання і спорядження.