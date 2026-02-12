Новости
Ракурс
Ракеты «Фламинго» поразили арсенал ГРАУ. Фото:

Арсенал ГРАУ поразили ракеты «Фламинго» — Генштаб

12 фев 2026, 12:27
Сили оборони України уразили низку ворожих об'єктів у Росії та на українських окупованих територіях.

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Волгоградській області РФ атакували українські ракети FP-5 «Фламінго». Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також підтверджені влучання по «Мічуринському заводу Прогрес» у Тамбовській області РФ. На території заводу виникла пожежа.

На окупованій частині Запорізької області були уражені склади боєприпасів ворога у районі села Розівка.

Крім того, внаслідок атаки на НПЗ «Волгоградський» у Волгоградській області була пошкоджена основна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території.

Нагадаємо, моніторингові Telegram-канали інформували, що вночі 12 лютого був атакований арсенал головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань. На стратегічному об'єкті виникла пожежа. Через загрозу детонації боєприпасів влада оголосила евакуацію місцевих жителів.

Источник: Ракурс


