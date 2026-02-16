«Укрпочта» получила право на бронирование. Фото:

«Укрпошта» може забронювати всіх своїх працівників.

Державна компанія отримала право забезпечити 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Це право підприємству надали, як об'єкту військової інфраструктури. «Укрпошта» має контракт з Міноборони на розповсюдження повісток. Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Смілянського, саме через повістки «Укрпошта» має проблеми — відділення компанії регулярно підпалюють. Збитки внаслідок підпалів мільйонів гривень.

Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо, — розповів він.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Кабмін скасував дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання для підприємств, які мають статус критично важливих. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Джерело: «РБК-Україна»