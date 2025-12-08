Уряд України ухвалив прискорений механізм бронювання працівників бізнесу. Фото:

Ракурс

Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо бронювання військовозобов’язаних.

Так, уряд скасував дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання для підприємств, які мають статус критично важливих. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу. Про це 8 грудня повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві зазначили, що тепер можна буде бронювати працівників підприємств «оборонки» строком на 45 календарних днів. У цей період працівник має усунути порушення правил військового обліку.

Чиновники упевнені, що нововведення дозволять компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур. Зміни запрацюють з дати офіційного опублікування постанови Кабміну.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану». Основні положення цього документа стосуються бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.