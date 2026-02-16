Кредиты для пенсионеров будет выдавать «Укрпочта», фото: Moneytimes.Ru

https://racurs.ua/n212086-kredity-dlya-pensionerov-budet-vydavat-ukrpochta.html

Ракурс

Невеликі кредити для споживних потреб зможуть отримувати пенсіонери у банку, який планує створити «Укрпошта»

Ці позики будуть погашатися із наступної пенсійної виплати, заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Коли запрацює банк, буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий кредит — ред.), — зазначив він.

Смілянський додав, що листоноші вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг «на зошит»:

Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає «Петрівна. Дві пачки макарон — 76 грн». Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній «овердрафт».

Він зазначив, що наразі офіційно такого робити не можна, але є негласний дозвіл листоношам кредитувати пенсіонерів:

Я не можу їм дозволити цього робити, але я можу сказати, що коли буде аудиторська перевірка (ми робимо перевірки, щоб люди не барзєлі), ми дозволяємо розходження до суми мінімальної заробітної плати. Щоб, якщо виникла нестача, листоноша могла погасити її зі своєї зарплати.

На відміну від Нацбанку, я — на землі. Я постійно в селах. Що буде від того, що я забороню? Ну це ж брєд, хіба листоноша не дасть бабусі «Ольвію» чи макарони. Я нічого не втрачаю, єдиний ризик — бабушка помре до того, як розрахується. Він теж калькулюється, смертність пенсіонерів — 7%, — додав Смілянський. — Коли запрацює банк, буде просто офіційний овердрафт.

Джерело: «РБК-Україна»