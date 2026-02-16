Новости
Ракурс
Правительство вводит энергоподдержку для частных домов

Владельцы частных домов могут получить льготный кредит на приобретение оборудования для автономного электропитания — Свириденко

16 фев 2026, 19:00
999

Кабмін розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на обладнання для автономного електроживлення житла:

  • пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми «5−7−9%";
  • сума — до 480 тис. грн, строк — до 10 років;
  • компенсація держави — до 30% вартості обладнання;
  • підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.

Також в межах цієї програми передбачена можливість оформити пільгові кредити від 0% для ОСББ та ЖБК:

  • сума — до 3 млн грн, строк — до 3 років;
  • держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% - сонячної електростанції або теплового насоса;
  • підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Деталі програми доступні за адресою: https://energycredit.bdf.gov.ua/for-houses/

Источник: Ракурс


